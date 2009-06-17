БЮТ вішає «пивні» мільйони на ПР

Фракція БЮТ погодилася на додаткове фінансування парламенту заради прийняття пропозицій уряду щодо виділення коштів на вирішення соціальних питань.

Про це йдеться у заяві прес-служби фракції БЮТ, переданій УНІАН.

“Фракція БЮТ заради того, щоб були прийняті пропозиції уряду і були виділені кошти для вирішення нагальних соціальних питань, вимушена була погодитися на додаткове фінансування Верховної Ради України”, - зазначається у заяві.

Члени фракції здивовані і обурені інформацією в деяких ЗМІ про нібито ініціативу БЮТ виділити з держбюджету додаткові кошти на фінансування Верховної Ради у розмірі 97 млн. грн.

У заяві зазначається, що протягом останніх трьох місяців керівник регламентного комітету, представник Партії регіонів Олександр ЄФРЄМОВ постійно наголошував на тому, що парламент відчуває дефіцит коштів.

Особливо такі заяви лунали тоді, коли уряд вносив зміни до бюджету, які стосувалися вирішення тих чи інших нагальних проблем суспільства і країни, наголошують у фракції БЮТ.

«Найбільш імовірно, що ПР не голосувала за такі зміни, тому що у них не було пропозицій щодо додаткового фінансування Верховної Ради», - припускають у фракції БЮТ, зазначаючи, що останнім яскравим прикладом такої позиції Партії регіонів було відхилення пропозицій уряду щодо порятунку хворих на діабет, реалізації заходів із забезпечення водою міста Львова та завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення у Каневі музейної експозиції Шевченківського національного заповідника "Будинок-музей Т.Г.Шевченка".

3 червня на спеціальній нараді керівників фракцій, фракція БЮТ була вимушена погодитися на вимогу Партії регіонів про включення до урядового законопроекту положення про фінансування Верховної Ради України у розмірі 97 млн. грн. Пропозиція фракції БЮТ обмежитись виділенням хоча б половини зазначених коштів не знайшла підтримки, заявляють у фракції БЮТ.

“Те, що Партія регіонів майже в повному складі проголосувала за зміни до бюджету після включення положення про збільшення фінансування парламенту,є переконливим свідченням, того, що їх цікавило лише це питання.

Повторне внесення цього закону у Верховній Раді ще раз засвідчить, що БЮТ буде голосувати виключно за пропозиції уряду, у яких не містилося жодних статей щодо фінансування будь-яких державних органів чи інституцій», - наголошується в заяві.

Довідка УНІАН. 3 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деякі інші закони України", що передбачає підвищення акцизу на пиво на 93,5% – з поточного рівня 0,31 грн. за літр до 0,6 грн. за літр. Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору в проекті закону планувалося направити на додаткові витрати, пов`язані із збільшенням кількості хворих на цукровий діабет і впливом цінового чинника на вартість лікування цього року. При цьому додаткова дотація місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет передбачалася в сумі 160 млн. грн. Крім того, ці кошти планувалося направити на реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення Львова – 105 млн. грн.; завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченка" – 22,5 млн. грн.

Але після того як закон був поданий на підпис Президенту України, стало відомо, що додаткові засоби від підвищення акцизу на пиво Верховна Рада України має намір направити не тільки на закупівлю інсуліну, а й на утримання свого Апарату.

Згідно з цим законом, змінами до держбюджету на 2009 рік передбачено не тільки заявлене раніше фінансування закупівель інсуліну, робіт щодо забезпечення цілодобового водопостачання Львова і створення "Будинку-музею Т.Г.Шевченка", а й збільшення фінансування апарату ВР на 97 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.