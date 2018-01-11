Журналісти висміяли, як Кабмін виконує закон про сортування сміття у своєму туалеті (фото)

Кабінет міністрів дуже формально підійшов до виконання закону у частині сортування сміття.

У туалеті уряду для різних видів відходів поставили три використані картонні коробки та обрізану пластикову пляшку, передає "Главком".

При цьому, щоб відвідувачі урядового туалету зрозуміли, для чого ця тара у вбиральні, її підписали.

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Як відомо, з 1 січня 2018 року Україна зобов’язалася сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання, для захоронення та небезпечне. Про це йдеться у статті 32 Закону України "Про відходи", до якої був доданий відповідний пункт ще у 2012 році.

Цей пункт відповідає двом Директивам ЄС – 1999/31/EC та 2008/98/EC, які врегульовують поводження зі сміттям у країнах Європи, надають чітку послідовність дій, які необхідно виконувати із відходами, класифікують сміття, ставлять стратегічну мету скоротити кількість відходів, які вивозять на полігони.

Відповідальність за виконання закону покладена на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.