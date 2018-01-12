"Крим за кораблі не продаємо": Геращенко прокоментувала заяву Путіна про готовність повернути техніку

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко розкритикувала заяву президента Росії Володимира Путіна про можливість повернення Україні військової техніки, захопленої російськими військами під час анексії Криму.

"Крим за кораблі не продаємо, не здаємо й не міняємо. Так, це наші кораблі, вкрадені Путіним. Доведені до жахливого стану, як і сам Крим, окупантами. Все, до чого доторкається "русский мир", приходить в негодність. Ми повернемо Крим, й всю українську власність там, в тому числі й кораблі. Як і Донбас", - написала Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 січня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму.

Читайте такожЗа заявою Путіна про готовність віддати техніку з Криму може критися "брудна кремлівська гра" – ВМС

«Користуючись нагодою, що називається, хочу сказати, ми готові продовжити цей процес: готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Щоправда, вона перебуває вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично й була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав Путін на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств. За його словами, йдеться про десятки кораблів і бойових літаків.

Нагадаємо, після анексії Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас така передача була припинена.

15 квітня 2014 року тодішній заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що Міністерство оборони РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму. На той момент було передано 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойових кораблі.

5 липня в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українськими силовиками бойових дій».

На сьогодні в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден, зокрема й 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» і «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.