Подробиці Valley of Memories стануть відомі 6 жовтня о 19:00.

Ubisoft тизернула велике безкоштовне DLC для Assassin's Creed Mirage під назвою Valley of Memory. Новий ролик із коротким кінематографічним трейлером з'явився напередодні повноцінного анонсу, який відбудеться сьогодні ввечері.

Згідно з описом відео, всі деталі розкриють сьогодні о 19:00 за київським часом. Оновлення додасть у гру новий сюжетний епізод, додаткові місії та низку поліпшень геймплею.

Події DLC розгорнуться в стародавньому місті Аль-Ула, розташованому на території сучасної Саудівської Аравії.

Відео дня

Цікаво, що, як повідомляє Eurogamer, Valley of Memory створювався в рамках партнерства Ubisoft із Суверенним фондом Саудівської Аравії, який останніми роками активно вкладає кошти в ігрову індустрію.

Також фонд нещодавно брав участь у викупі видавця Electronic Arts за 55 мільярдів доларів. Якщо угоду схвалять, до 2027 року компанія опиниться з боргом у розмірі близько 20 мільярдів доларів.

Раніше ми розповідали, що Assassin's Creed тепер робитиме інша студія. Ubisoft передала франшизу дочірній компанії Vantage Studios, яка була створена спільно з Tencent.

Вас також можуть зацікавити новини: