Президент України Володимир Зеленський наголосив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має права блокувати рух нашої країни до набуття членства в Європейському Союзі. Він зазначив, що шлях України до ЄС незворотній. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом в Києві.

"Україна буде в Євросоюзі з Орбаном, або без. Бо це вибір народу України. Я впевнений, що в Угорщині є люди, які підтримують Україну", - сказав Зеленський.

Водночас, коментуючи європейські дискусії навколо зміни процедури ухвалення рішень в межах Євросоюзу, голова держави сказав, що це називається "як знайти шлях без позиції угорського прем’єра Орбана".

"Коли більшість - всі країни, окрім Угорщини. Коли вони підтримують Україну, розуміють, як це потрібно. Навіть те, що ми все виконуємо. І ми заслуговуємо на це. І технічно ми все робимо. Навіть не тільки це. Україна бореться за свободу свою й за свободу Європи", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що дедалі більше постає ризиків, і зокрема атак російських дронів на країни Європи.

"Україна ділиться своїм досвідом. Україна стоїть на захисті. Це просто несправедливо, розказувати байки про Україну, і це робить сьогодні одна людина, якій здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час. Прем’єр-міністр Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес, який незворотній. Україна все-одно буде (в ЄС - УНІАН). Тільки в історії залишиться, що Орбан був єдиним прем’єр-міністром, який гальмував вступ України в ЄС", - наголосив Зеленський.

Як відзначив президент України, якщо в ЄС відбудеться зміна процедури ухвалення рішень, Україна звертатиметься до Нідерландів, і не тільки до цієї країни, бо йдеться про підтримку такої ініціативи.

"Або йдемо по звичайній процедурі, і усім країнам треба тиснути на прем’єр-міністра Угорщини, тому що він не має права блокувати Україну. Україна все виконує згідно відповідного процесу", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр Угорщини Віктор Орбан на усіх великих засіданнях європейських лідерів заявляє, що Україна не повинна вступати до ЄС. Більше того, він блокує усі євроінтеграційні прагнення України.

Зокрема, в уряді Угорщині в червні оголосили результати так званого "референдуму" Voks2025 щодо вступу України до Європейського Союзу. Як пише Telex, "проти" членства України в ЄС висловилися 95% респондентів.

Крім цього, Politico писало, що голова Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля з просування заявки України на вступ до ЄС. За даними п'яти дипломатів і чиновників, він заручається підтримкою столиць ЄС для спрощення процедури прийому нових членів і для подолання глухого кута навколо можливого членства України та Молдови.

