Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,27 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 7 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,27 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,31/41,34 грн/дол., а євро - 48,24/48,26 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 6 жовтня зріс на 10 копійок і складає 41,55 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і складає 48,80 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман зазначив, що курс долара може поступово рухатися з поточних 41-41,5 грн/дол. до 42 грн/дол. на кінець року та до 43 грн/дол. на наступний рік, але більших коливань Нацбанк не дозволить, адже, в першу чергу, через курс регулятор стримує інфляцію.

