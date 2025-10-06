Стало відомо, коли смартфони OnePlus почнуть отримувати Android 16

Обіцяють оновлений інтерфейс і глибшу інтеграцію штучного інтелекту в прошивку.

Компанія OnePlus повідомила, що оновлення OxygenOS 16 (Android 16) для смартфонів та планшетів компанії вийде вже 16 жовтня. Обіцяють оновлений інтерфейс і глибшу інтеграцію штучного інтелекту в прошивку.

Очікується, що оновлення OxygenOS 16 вийде на OnePlus 11 та новіших пристроях бренду. А ось власники OnePlus 10 Pro апдейт не отримають, оскільки план з крупних оновлень ОС для нього компанія виконала.

Які OnePlus отримають Android 16

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13T

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE4

OnePlus CE4 Lite

OnePlus Open

Планшети OnePlus Pad і Pad 2.

Однією з головних функцій, запланованих до появи в OxygenOS 16, стане інтеграція помічника Google Gemini прямо в додатки OnePlus. Наприклад, OnePlus Mind Space стане розумним щоденником, де можна зберігати нотатки, ідеї та нагадування. А ШІ зможе перетворювати такі записи на дії.

Раніше Xiaomi представила графік розгортання HyperOS 3 (Android 16) на смартфонах, смарт-годинниках та інших пристроях. До кінця 2025 року апдейт мають отримати щонайменше 60 пристроїв.

Нагадаємо, Google випустила стабільну версію Android 16 для своїх Pixel ще на початку червня. У компанії називають 16-ту версію наймасштабнішим редизайном за останні роки. Користувачам стало доступно більше кастомізації і контрастних кольорів, а також красивих анімацій.

