Стало відомо, коли смартфони OnePlus почнуть отримувати Android 16

Компанія OnePlus повідомила, що оновлення OxygenOS 16 (Android 16) для смартфонів та планшетів компанії вийде вже 16 жовтня. Обіцяють оновлений інтерфейс і глибшу інтеграцію штучного інтелекту в прошивку.
Очікується, що оновлення OxygenOS 16 вийде на OnePlus 11 та новіших пристроях бренду. А ось власники OnePlus 10 Pro апдейт не отримають, оскільки план з крупних оновлень ОС для нього компанія виконала.
Які OnePlus отримають Android 16
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13T
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord CE4
- OnePlus CE4 Lite
- OnePlus Open
- Планшети OnePlus Pad і Pad 2.
Однією з головних функцій, запланованих до появи в OxygenOS 16, стане інтеграція помічника Google Gemini прямо в додатки OnePlus. Наприклад, OnePlus Mind Space стане розумним щоденником, де можна зберігати нотатки, ідеї та нагадування. А ШІ зможе перетворювати такі записи на дії.
Раніше Xiaomi представила графік розгортання HyperOS 3 (Android 16) на смартфонах, смарт-годинниках та інших пристроях. До кінця 2025 року апдейт мають отримати щонайменше 60 пристроїв.
Нагадаємо, Google випустила стабільну версію Android 16 для своїх Pixel ще на початку червня. У компанії називають 16-ту версію наймасштабнішим редизайном за останні роки. Користувачам стало доступно більше кастомізації і контрастних кольорів, а також красивих анімацій.