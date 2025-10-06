В Україні третій місяць поспіль дешевшає земля: скільки коштує гектар тепер

Найдорожчий гектар в Тернопільській області, а найдешевший – в Херсонській.

Починаючи з липня, в Україні вже три місяці знижується вартість сільськогосподарської землі. Середня ціна гектару зараз становить 62 тисячі гривень, тоді як влітку сягала 69,4 тисячі гривень.

За весь час роботи ринку землі середня ціна на неї склала близько 37 тисяч гривень за гектар. Ринок поновив роботу у травні 2022 року на позначці 40,4 тис. гривень. За цей час найвища середня ціна гектару була зафіксована у квітні цього року – 71,9 тис. гривень.

Окрім цінового тренду на здешевшання землі, можна відзначити і зменшення загальної площі проданих паїв. Так, за вересень було продано трохи більше за 10 тисяч гектарів. До повномасштабного вторгнення РФ у лютому землю в середньому скупали в чотири рази активніше.

Сумарно станом на жовтень в Україні продано 289 тисяч гектарів, що менше 1% від загальної площі з 42,4 млн гектарів сільськогосподарської землі в країні.

Відзначимо, що ціна землі сильно відрізняється по областях, з об’єктивних причин. Так, в Тернопільській області вона коштує вп’ятеро дорожче, ніж в Херсонській.

Серед лідерів за найдорожчою землею:

Тернопільська – 174 тис. гривень;

Львівська – 155 тис. грн.;

Івано-Франківська – 126,7 тис. грн;

Київська – 103,2 тис. грн.;

Полтавська області – 80,5 тис. грн.

Найдешевша земля здебільшого на півдні:

Херсонська область – 34,2 тис. гривень;

Запорізька – 36,2 тис. грн.;

Сумська області – 38,5 тис. грн.

Відомо, що з моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель у 2021 році українці скупили паїв на загальну суму понад 30 млрд гривень. За цей час ціна гектара виросла на 60%.

Тільки за минулий рік в Україні продали 320 тис. гектарів. Причому трійка лідерів за найдорожчими ділянками виглядала наступним чином: Івано-Франківська – 89,7 тис. гривень, Львівська – 71,4 тис. гривень і Полтавська області – 66,2 тис. гривні. Тож ціна на тернопільські гектари істотно виросла саме цьогоріч.

