Найбільший в Російській Федерації виробник сільськогосподарської техніки "‎Ростсільмаш"‎ за підсумками цього року скоротить виробництво на 30% рік до року. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє The Moscow Times.

За словами співвласника компанії Костянтина Бабкіна, всього за рік випустять 2700 комбайнів і 800 тракторів. Майже стільки ж планують продати.

Через скорочення виробництва підприємство з серпня працює тільки три дні на тиждень. Також "‎Ростсільмаш"‎ відмовився від довгострокових інвестицій, зокрема, від будівництва заводу гідростатичних трансмісій і модернізації заводу точного лиття.

Водночас росіяни продовжують розробку нових моделей зернозбиральної техніки, тракторів, навантажувачів та екскаваторів.

Причинами кризи Бабкін вважає високу ключову ставку російського Центробанку і низькі доходи аграріїв.

Раніше у Держдумі заявили, що якщо "‎Ростсільмаш"‎ не зможе цього року продати 2500 комбайнів і тракторів, то йому доведеться призупинити діяльність і відправити співробітників у неоплачувану відпустку.

Проблеми спостерігаються і у інших російських виробників сільгосптехніки. Так, великий Кіровський завод за підсумками року скоротить випуск продукції на 20–25%.

Загалом відвантаження російської сільгосптехніки на внутрішній ринок у січні-липні скоротилося на 30% у річному вимірі. Продажі зернозбиральних комбайнів впали більш ніж у 1,5 раза, до 1195 штук, тоді як продажі сільськогосподарських тракторів просіли більш ніж на третину, до 1509 одиниць.

Цікаво, що в російському міністерстві сільського господарства звинувачують самих виробників сільгосптехніки. Чиновники кажуть про "‎занадто високу ціну"‎, наголошуючи, що трактори за останні кілька років подорожчали на 70-80%.

Зазначимо, що російським аграріям треба оновлювати по 10-15% парку щорічно, але зараз більшість не може це зробити через зростання витрат на посівну та низьку врожайність на півдні Росії.

Труднощі спостерігаються не лише у виробників російської сільськогосподарської техніки. Раніше стало відомо, що продажі автомобілів Lada за вісім місяців 2025 року впали на 24,9%, до 211,3 тис. одиниць.

Це призвело до зниження зарплат на підприємстві, що у свою чергу викликало хвилю звільнень. Відомо, що відповідні заяви вже подали десятки людей, хоча менеджмент компанії всіляко намагається уповільнити відтік робітників, створюючи різноманітні перешкоди.

