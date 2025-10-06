Російські заморожені активи спрямують на фінансування потреб України, і у першу чергу виробництва озброєння.

Заморожені активи РФ варто спрямувати на фінансування виробництва зброї для Сил оборони України. Також частково ті кошти можна буде направити на соціальні потреби в Україні. Відповідне рішення може з'явитися вже ло кінця року. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом в Києві.

Глава держави розповів, що минулого тижня під час саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені він розпочав обговорення про використання російських заморожених активів для потреб України. "Ми бачимо позитивну реакцію деяких лідерів, яким я доводив відповідні аргументи", - повідомив Зеленський.

"Україна бачить три головні пакети, на які можна використовувати ці гроші, якщо ми говоримо про зброю. Тому, також хочеться ці гроші використовувати на деякі соціальні речі, які потрібні нашому населенню. Але, передовсім, на зброю", - додав президент.

Зокрема, по-перше ці кошти частково можна використати на фінансування зброї українського виробництва.

По-друге, це фінансування європейської зброї, яку Україна не виробляє.

"І по-третє – це американська зброя, яку не виробляє ні Україна, ні Європа. Передовсім, це системи протиповітряної оборони", - наголосив Зеленський.

"Тобто, на все це, частково, якщо ми зможемо з партнерами дотиснути, а вже залишилось не так багато тих, хто скептичний до використання заморожених активів – їх стало дуже мало. Прямо зовсім, слава богу… Якщо ми зможемо все це дотиснути до кінця року, то я думаю, що ми зможемо все це зробити", - переконаний Зеленський.

Доля заморожених активів РФ

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія виступила із пропозицією надати Україні репараційну позику обсягом 140 млрд євро за рахунок російських заморожених активів. Пропонується, що Україна відшкодує позику лише після того, як РФ припинить війну та сплатить післявоєнні репарації.

Водночас, минулого тижня європейські лідери обговорювали цю ініціативу, але остаточного рішення не ухвалили.

Як повідомила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, лідери країн-членів ЄС під час обговорення праганули "глибше зануритися у суть" питання, аби підготувати фінальне рішення з цього питання.

