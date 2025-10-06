В Генштабі запевнили, що це не погіршить керованість військами та негативно не вплине на оперативну ситуацію.

Оперативне-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" (колишня "Хортиця"), яким командував генерал-майор Михайло Драпатий, припинило свою діяльність у зв’язку із впровадженням корпусної реформи. Про це УНІАН повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.

"ОСУВ "Дніпро" не було штатною структурою, а було тимчасовою. У зв’язку з прийняттям корпусами своїх смуг відповідальності та з метою покращення управління військами потреба в існуванні оперативно-стратегічних угруповань відпала. Саме тому ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування", - пояснив він.

За його словами, Драпатий займає штатну посаду командувача Командування обʼєднаних сил ЗСУ.

"Посада командувача ОСУВ "Дніпро" не є штатною і він обіймав її за сумісництвом. Слід наголосити, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить керувати відповідним комплектом військ в районі бойових дій", - зазначив Ковальов.

Крім того, він підкреслив, що ліквідація ОСУВ "Дніпро" не погіршить керованість військами та негативно не вплине на оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення.

"Навпаки, ці зміни покликані покращити управління військами", - додав речник Генштабу.

Структурна реформа в армії

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наприкінці вересня розформував оперативно-стратегічне угруповання "Дніпро".

ОСУВ "Дніпро" відповідало за значну частину фронту, тримаючи на сході лінію від Запоріжжя до Харківщини. Вісім місяців угруповання очолював Драпатий.

Зокрема, ОСУВ відповідало за розподіл боєприпасів між бригадами. Ці функції тепер передаються угрупованням військ та новоствореним корпусам.

