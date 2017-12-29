У Кремлі назвали розчаруванням 2017 року «завислий стан» Мінських угод. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Читайте такожУ Кремлі розповіли, чому утримуваних в РФ українців не вважають полоненими«Цілком можливо», - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, чи можна вважати нинішні російсько-американські відносини розчаруванням року, як і те, що їх не вдалося вирівняти.

«Звичайно, можна тільки висловити жаль у зв'язку з тим, що як і раніше в завислому стані перебувають Мінські домовленості. Як і раніше, не вдалося просунутися в плані їх реалізації. Ви знаєте нашу позицію, чому ми буксуємо в плані реалізації мінських домовленостей, з чиєї вини і в зв'язку з чиїм небажанням», - додав Пєсков.

Водночас він не назвав головне досягнення 2017 року.

«Ми якось таким чином не складали перелік ні досягнень, ні якихось невдач. Важко сказати. Назвати якесь одне досягнення було б неправильно, тому що насправді досягнень дуже багато - це і економіка, ви знаєте зміну основного тренду в економіці, це і рекордно низький рівень інфляції, це й ініціативи і заходи, які вживаються в соціальній сфері. Перелік дуже великий, і робота була дуже напружена і дуже ефективна. Головне, що й ефект від цієї роботи розтягнуто у часі, тому говорити рамками одного року було б неправильно», - сказав він.