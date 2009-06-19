Тимошенко не може пояснити феномен: люди платять, а гроші не доходять

Якщо з наступного місяця підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) перераховуватимуть отриману оплату за газ не на спеціальні розподільні рахунки в "Ощадбанку", а на інші рахунки, то ці кошти буде списано податковою службою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді з представниками місцевої влади заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, розкритикувавши невиконання розпорядження уряду про відкриття спеціальних розподільних рахунків для перерахування на них грошей за газ підприємствами ТКЕ.

«Ми прийняли постанову уряду про те, що якщо з наступного місяця якісь гроші буде зараховано не на розподільні рахунки теплокомуненерго, всі гроші будуть податковими просто списуватися. З Національним банком ми знайдемо взаєморозуміння, щоб списувати миттєво – день у день. І щоб потім ніхто не скаржився, тому що у нас просто іншого виходу немає», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона навела дані, що на сьогодні населення платить за газ 85% підприємствам ТКЕ, а вони своєю чергою «Нафтогазу» - лише 30%.

“Я не можу пояснити цей феномен”, - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО дала доручення підприємствам ТКЕ протягом тижня відкрити розподільні рахунки в "Ощадбанку" для перерахування оплати за газ.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України зобов`язав підприємства теплокомуненерго відкрити поточні розподільні рахунки зі спеціальним режимом використання в ВАТ «Ощадбанк» для вдосконалення розрахунків за поставлений природний газ. Про це сказано в постанові Кабміну від 3 грудня 2008 р. №1082.

Згідно з документом, ТКЕ зобов`язані також погоджувати з постачальником газу НАК «Нафтогаз України» розподіл виторгу за теплову енергію. Нормативи відрахувань коштів з рахунку в рахунок погашення вартості поставленого газу закріплюються окремим протоколом між теплопостачальною організацією і ДК «Газ України».

У постанові також зазначено, що під час розподілу виторгу за теплову енергію, яка надходить на такі рахунки, теплопостачальні підприємства забезпечують виконання зобов`язань із забезпечення 100% оплати за спожиті енергоносії.