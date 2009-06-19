До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим» від 19 березня 2009 року № 1167-VI.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат КС.

Верховна Рада Криму звернулася до КС щодо терміну своїх повноважень

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року було прийнято постанову ВР Криму про внесення змін до статті 22 Конституції автономії про збільшення терміну повноважень кримських депутатів з 4-х до 5-ти років. У березні 2009 року парламент країни прийняв закон, який передбачає внесення змін до Конституції Криму в частині продовження терміну повноважень депутатів парламенту автономії, при цьому обумовлюється, що дія закону не поширюється на нинішнє скликання, зміни набирають чинності після обрання нового складу парламенту республіки.

Водночас, зазначено у зверненні до КС, пунктом 7 розділу XIV «Підсумкові положення» закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів» передбачено, що депутати автономії обираються на 5 років, починаючи з чергових виборів 2006 року за умови набрання чинності законом про затвердження відповідних змін до Конституції АРК.

Згідно з пунктом 1 Розділу VII «Завершальні положення» цього закону стаття 2 набуває чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції Криму щодо терміну повноважень Верховної Ради АРК.

«Таким чином, з дня публікації Закону України "Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо терміну повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим", тобто з 9 квітня 2009 року, набрали чинності пункт 7 розділу XIV "Прикінцеві положення" Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів" і стаття 2 Закони України "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим", якими термін повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначено в п`ять років. Ці положення не змінено, не скасовано та не визнано такими, що втратили чинність», - вважають у кримському парламенті.

Відповідно до статті 58 Конституції України, закони не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Тому кримський парламент просить КС визнати пункт 1 розділу II «Прикінцеві положення» закону України від 19 березня 2009 року №1167-VI невідповідним Конституції країни.