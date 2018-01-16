ВР запропонувала Порошенку "невідкладно" звільнити Гонтареву

Народні депутати внесли до Верховної Ради постанову, в якій пропонують Президенту України Петру Порошенку звільнити з посади голови Нацбанку Валерію Гонтареву.

Згідно з текстом постанови, причиною такої пропозиції є те, що Гонтарева, "не будучи звільненою відповідно до законодавства, фактично завершила виконання своїх повноважень та обов’язків".

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На думку парламентарів, це негативно впливає на регулювання банківського сектору України та відносини України з міжнародними фінансовими установами.

"Верховна Рада постановляє: запропонувати Президенту України Порошенку П.О. невідкладно внести до Верховної Ради України подання про звільнення Гонтаревої Валерії Олексіївни з посади Голови Національного банку України", - йдеться у постанові.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенко прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла до тривалої відпустки. З 11 травня 2017 року обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.

Згідно з Конституцією України, голова держави мав представити на розгляд Верховної Ради нову кандидатуру на посаду голови НБУ, однак конкретні терміни в законодавстві не обумовлюються. Незважаючи на багаторазові заяви представників президентської фракції в парламенті про майбутній розгляд цього питання, кандидата на посаду голови НБУ досі не представлено.