Яценюк розповів, як Нафтогаз і НБУ ведуть бізнес по-українськи

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК ініціює розслідування енергетичної корупції в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську, коментуючи висловлювання екс-міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА щодо друку 24 млрд. грн. для оплати за російський газ.

«Я як колишній керівник НБУ ніколи не пішов на те, щоб здійснювати, фактично, неконтрольовану емісію, - наголосив політик. - Що сьогодні відбувається у газових розрахунках? Дається вказівка НБУ надрукувати гроші для того, щоб Ощадбанк надав кредит НАК «Нафтогаз Україна». Надруковані гроші в якості кредиту йдуть до НАКу. Далі «Нафтогаз України» назад повертається з цими надрукованими гривнями до НБУ і купує долари із золотовалютних резервів Національного банку. НБУ отримав долари як кредит від МВФ. А потім ми ці долари, з кредиту МВФ, відправляємо в Росію як оплату за газ. От такий бізнес по-українськи».

За його словами, це вже «робиться як система». А.ЯЦЕНЮК переконаний, що це наслідок угоди, яка підписана за прямим дорученням уряду і прем’єр-міністра. «Найкращої угоди, найкращої, я підкреслюю, газової угоди для «Газпрому», – додав лідер «Фронту змін». - Кращої угоди, ніж угода з Україною Росія не має. Я заявляю відповідально, що по тих умовах і тих цінах я можу тільки поаплодувати російським партнерам, що вони досягли такого результату».

«У 2006 році, коли я воював із Укргазенерго росіяни навіть не могли сподіватися на половину тих умов, які вони отримали сьогодні за відповідним контрактом, – зауважив А.ЯЦЕНЮК. - Тому я заявляю, що буде важливим проведення розслідування енергетичної корупції починаючи з діяльності Єдиних Енергетичних Систем України, як посередника, закінчуючи посередником, яким є Укргазенерго і Росгазенерго. Й інші посередники, які сьогодні з’явилися на ринку. Адже за умовами угоди 25% українського ринку віддано російському «Газпрому» - це передбачено контрактом. Це перше. Друге. Розслідування питання: хто відмовився від дешевого російського газу, який повинен був поставлятися в Україну на підставі міжурядової угоди до 2012 року. Це 50 доларів з прив’язаною ставкою транзиту. І третє, хто прийняв рішення щодо підписання, безпосередньо хто давав вказівки щодо підписання цього газового контракту, який зробив неплатоспроможним не тільки «Нафтогаз України», а й всю Україну».