Росія використовує невизнане Придністров’я для обходу санкцій Євросоюзу - депутат

Російська Федерація використовує невизнане Придністров’я для обходу санкцій Європейського Союзу. Про це повідомила голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат України Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

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«Росія використовує невизнане Придністров’я для уникнення санкцій. Російські товари надходять до ПМР (так звана «Придністровська Молдавська Республіка»), де отримують «придністровське походження» та експортуються до Європейського Союзу», - зазначила Фріз.

За її словами, Тирасполь отримав доступ до зони вільної торгівлі з ЄС фактично як складова частина Молдови, що мало б сприяти реінтеграції з Кишиневом.

Натомість, на переконання Фріз, керівництво ПМР продовжує обговорювати плани інтеграції з РФ або розбудови незалежної держави.

«Продовження політики “пряників” для Тирасполя є помилковим без застосування жорсткого кнута. В той час, як ПМР надає можливість Росії користуватися перевагами доступу на ринок ЄС, Тирасполь не робить жодного кроку на шляху до демілітаризації та виведення російського окупаційного контингенту з території», - зазначила вона.

На думку Фріз, підхід до вирішення проблеми Придністров’я має бути переглянутий на міжнародному рівні.

«Росія використовує мирний договір «Про врегулювання збройного конфлікту в придністровському регіоні республіки Молдова» для замороження конфлікту. Саме заморожені конфлікти дозволяють Кремлю здійснювати вплив на проєвропейські держави пострадянського простору. Тому будь-які заяви Кремля про підтримку територіальної цілісності України, Грузії, Молдови – є відвертою брехнею. В Кремлі сподіваються, що маріонеткові керівництва квазідержавних самопроголошених утворень стануть перешкодою для європейського курсу країн, зроблять з них буферну зону», - вважає депутат.

Фріз переконана, що саме спекуляції Росії на мирному врегулюванні створених нею ж конфліктів мають стати підставою для того, щоб змінити таку політику та змусити самопроголошені маріонеткові республіки грати за іншими правилами.

«Заохочення сепаратизму - небезпечна тенденція, що загрожує всій Європі», - резюмувала вона.

Як повідомляв УНІАН, у грудні Молдова на засіданні ОБСЄ закликала Росію вивести свої війська з території країни.