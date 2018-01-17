Після місяця роботи новий чеський уряд подав у відставку

Уряд Чехії під керівництвом Андрея Бабіша подав у відставку після винесеного напередодні вотуму недовіри парламенту.

Уряд виконуватиме свої обов’язки до призначення нового кабінету, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання.

Прем’єр Андрей Бабіш повідомив, що особисто передасть документ про відставку уряду президенту Мілошу Земану.

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Видання зазначає, що згідно зі словами речника президента Чехії, Земан прийме відставку уряду вже до кінця тижня.

Нагадаємо, 16 січня палата депутатів парламенту Чехії (нижня палата) проголосувала за вотум недовіри уряду Андрея Бабіша. Однак президент Земан виступив на підтримку Бабішу та пообіцяв надати йому ще одну можливість сформувати уряд.

Більшість партій закидають Бабішу і Земану, що і президент, і новий прем'єр-міністр діяли всупереч традиціям парламентської демократії.

Як повідомляв УНІАН, уряд Бабіша прийшов на зміну уряду Уряд Чехії на чолі з екс-прем’єром Богуславом Соботкою, який подав у відставку у листопаді минулого року.