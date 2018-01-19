Парубій назвав пріоритетом ухвалення важливого для інтеграції в НАТО закону на наступній сесії ВР

15:27, 19 січня 2018
Політика
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Парубій впевнений, що законопроект буде швидко включений до порядку денного парламенту, обговорений і схвалений ВР.

Парубій планує ухвалення закону про національну безпеку України на наступній сесії ВР / фото УНІАН

Серед пріоритетів Верховної Ради України на наступну сесію — ухвалення закону про національну безпеку України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Голова парламенту Андрій Парубій, закриваючи сьому сесію ВР восьмого скликання.

“Ключовим питання ВР маж бути питання безпеки і оборони”, - наголосив він.

“Вчора на Раді нацбезпеки і оборони ми затвердили законопроект про національну безпеку України — масштабний системний законопроект”, - сказав Парубій.

За його словами, це важливий документ як для “організації системи безпеки в Україні, так і надзвичайно важливий для інтеграції України в НАТО, що є стратегічним і ключовим зовнішньо політичним напрямом української держави і українського парламенту”.

Парубій впевнений, що цей законопроект буде швидко включений до порядку денного парламенту, обговорений і схвалений ВР.

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Теги: #робота Верховної Ради#закон про нацбезпеку України