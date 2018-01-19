У 2017 році через війну на Донбасі постраждали або загинули понад 40 дітей - ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що у 2017 році спостерігачі зафіксували факти смерті або травмування понад 40 дітей у зв'язку з конфліктом, який вже понад 3,5 роки триває на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.

«Минулого року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила факт смерті чи травмування понад 40 дітей, багато з яких померли чи були на все життя покалічені від ураження осколками, коли вони гралися чи йшли до школи», - зазначив Хуг.

Читайте такожУ Краматорську внаслідок ДТП загинув спостерігач місії ОБСЄЗа його словами, минулого тижня СММ зафіксувала ще один випадок поранення цивільної особи.

«Чоловік з Макіївки дістав осколкові поранення лівого плеча і правої ноги, а також потиличної частини шиї. Він працював водієм таксі, коли неподалік від нього розірвалася мінометна міна. Це звична подія в житті людей на сході України, але дуже далека від реальності, в якій живе більшість з нас», - сказав представник СММ.

Він наголосив, що жертви цивільного населення - це не просто статистика.

«Це батьки, дідусі, бабусі, діти. Це шахтарі, вчителі та інколи, як ми бачили у Макіївці минулого тижня, водії таксі. Всі вони живуть в умовах конфлікту вже четвертий рік, і судячи з того, що СММ спостерігало впродовж минулого тижня, кінця конфлікту не видно, чи принаймні його не бачать ті, хто при владі», - зауважив Хуг.

«Минулого року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ також відзначила, що звичайні люди на сході України залишалися без світла, газу та води. І всюди люди доведені до такого відчаю та залежності, яких впродовж десятиліть не бачили ніде в Європі», - додав перший заступник голови місії.

У грудні минулого року в ОБСЄ Александр Хуг повідомляв, що за даними ОБСЄ, з початку 2017 року на Донбасі загинули 85 цивільних осіб, ще 384 дістали поранення.