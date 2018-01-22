Україна не піддасться на російський трюк з поверненням зброї з окупованого Криму - Клімкін

Україна не піддасться на російський трюк з поверненням зброї з окупованого Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Стосовно російської пропозиції щодо зброї, яку окупаційна влада пропонує повернути з території окупованого Криму. Ви всі чудово розумієте російський трюк. Є ключова конвенція від 1907 року про правила ведення війни, так звана Гаагзька конвенція. Там записано, що зброя повертається після укладення миру. Трюк в тому, щоб показати, що стосовно окупованого Криму іде якийсь діалог», - повідомив глава МЗС.

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За його словами, «у нас немає ніякого діалогу з будь-яких питань щодо статусу Криму».

«Ми не будемо робити жодних речей, які можуть ослабити нашу політичну позицію і нашу юридичну позицію», - підкреслив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму.

На зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств російський лідер сказав, що «ми готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Щоправда, вона перебуває вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично й була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно».

За словами Путіна, йдеться про десятки кораблів і бойових літаків.

Командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віце-адмірал Ігор Воронченко сказав, що заяву Путіна про готовність передати військову техніку з анексованого Криму слід ретельно вивчити, оскільки за нею може критися «брудна кремлівська гра».

Він нагадав, що в Криму залишились українські бойові кораблі, підводний човен, БМП, БТРи, артилерія та міномети.