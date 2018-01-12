Генерал про заяву Путіна щодо передачі Україні техніки з Криму: хоче видати себе за миротворця

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко вважає, що президент РФ Володимир Путін, заявляючи про готовність передачі Україні військової техніки з Криму, хоче видати себе за миротворця і поліпшити свій міжнародний імідж.

Відповідаючи в ефірі «112 Україна» на питання, з чим пов'язана відповідна заява Путіна, він сказав, що «це пов'язано з перспективами для нього, в тому числі внутрішніми, мається на увазі президентські вибори і підвищення його рейтингу».

Крім того, Романенко наголошує, що насамперед ця заява спрямована на поліпшення міжнародного іміджу Путіна.

«Це можливість показувати себе миротворцем, у зв'язку з цим є, скажімо, поступки щодо заведення миротворців ООН на територію сходу України, і низка інших моментів... Путін шукає інших кроків щодо України», - заявив генерал.

«Путін намагається показати, що він не консервує ситуацію щодо України, готовий до її зміни. Багато зусиль докладають апологети Путіна й Росії в Європі до того, щоб поетапно знімати санкції з РФ, тому потрібно дати аргументи своїм апологетам. Ось це один з кроків», - вважає експерт.

Екс-заступник голови Генштабу зазначає, що корабельний склад України в Криму було захоплено.

«Є відоме відео, на якому міністр оборони РФ доповідав своєму головнокомандувачу, що всю українську техніку передано українській стороні. Тобто це була явна брехня, і самі вони ось такими діями підтверджують, що тоді один брехав іншому, а інший це приймав, знаючи, що це теж брехня», - додав Романенко.

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Як повідомляв УНІАН, 11 січня Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі та авіатехніку з окупованого Криму.

«Користуючись нагодою, ...хочу сказати, ми готові продовжити цей процес: готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Правда, вона перебуває вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично й була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав Путін на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств. За його словами, йдеться про десятки кораблів і бойових літаків.

Нагадаємо, після анексії Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас таку передачу було припинено.

За словами тодішнього заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова, оборонне відомство РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму. На той момент було передано 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойові кораблі.

5 липня 2014 року в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українськими силовиками бойових дій».

На сьогодні в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден, у тому числі 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» та «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.