Черновецький хоче, щоб його чиновники мали стрес хоча б два рази в тиждень

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив керівникам міської та районних державних адміністрацій їздити у громадському транспорті не менше двох разів на тиждень. Відповідне доручення він дав на нараді із своїми заступниками та керівниками районів, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За словами заступника голови КМДА Дениса БАССА, за цим дорученням міського голови, керівники міської та районних держадміністрацій звітуватимуть за результатами кожної поїздки у міському транспорті.

Крім того, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наказав терміново з’ясувати законність встановлення кіосків у підземних пішохідних переходах на площі Перемоги та станції метро «Льва Толстого».