Луценко пояснив, чому оточенню Януковича не вдасться повернути собі $1,5 мільярда

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що, згідно з українським законодавством, оточенню екс-президента України Віктора Януковича не вдасться скасувати рішення Краматорського міського суду Донецької області щодо спецконфіскації 1,5 млрд доларів та повернути собі ці кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

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«Всі прекрасно розуміють – 1,5 млрд доларів США прийшло в країну. Не можна бути настільки дурним, щоб казати, що це неправильно. Можна тільки хотіти їх забрати в Української держави і повернути знов назад злочинцям. Хочу сказати, що цей план не вийде з однієї простої причини – чинний закон передбачає, що розгляд питання про затвердження угод члена злочинної організації, який дає покази на вище керівництво організації, сплачує певну компенсацію до державного бюджету за свої дії та визнає себе винним, розглядається лише у складі прокурора, того, хто укладає угоду, та його адвоката», - пояснив Луценко.

При цьому він підкреслив, що «спроби представників офшорних компаній, які або співпрацювали з ОЗУ Януковича, або зараз змінили власників і намагаються стати «невинними овечками», натикаються на український закон, який унеможливлює їхню участь у скасуванні таких рішень». «Це не українське ноу-хау, так працює система у всьому Європейському Союзі», - зауважив генпрокурор.

Тому, на його переконання, у зловмисників залишається єдиний варіант – дискредитувати дії прокуратури та рішення Краматорського суду.

Луценко додав, що вони можуть «спробувати забрати в української держави свої злочинно здобуті кошти через фейкове рішення в іноземних юрисдикціях». «Саме для цього запущена машина з дискредитації (дій ГПУ щодо спецконфіскації – УНІАН) у ЗМІ, українському парламенті та суспільстві», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2017 року секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов і генпрокурор Луценко заявили про набрання законної сили рішенням суду про зарахування до держбюджету 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення. Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезидента, близькі до Януковича, і в червні 2014 року заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд доларів.

11 січня 2018 року заступник генерального прокурора Євген Єнін прокоментував матеріал видання Al Jazeera, в якому містилося посилання на рішення Краматорського суду, що уможливило конфіскацію 1,5 млрд доларів США, викрадених у держави Януковичем і його спільниками. "Дуже рекомендував би ретельно проаналізувати саме першоджерело інформації, а саме інформацію, оприлюднену телеканалом Al Jazeera. Особливо відео", - сказав Єнін. Він звернув увагу на фокус уваги в цьому матеріалі, де "перш за все йдеться про розмах тієї індустрії відмивання грошей у світовому масштабі, в тому числі на прикладі України".

"Перш за все, наголошується на тому, що зазначена індустрія, як і фіктивні підприємства, так і топ-чиновники, так і представники банків, так і представники тих чи інших регуляторів, як в Україні, так і в країнах Заходу, дуже добре пристосувалися до правил нормативного регулювання фінансових оборудок", - сказав Єнін.

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Єнін наголосив, що рішення суду є законним, але деталі процесу він розкрити не може. Він зауважив, що це рішення суду є не єдиним, яке дозволило конфіскувати викрадені кошти.

У публікаціях ряду ЗМІ йшлося про те, що компанія Investment Capital Ukraine, яка належала Валерії Гонтаревій до її призначення на посаду голови НБУ, допомагала Януковичу вивести з країни 1,5 млрд доларів у період з 2012 по 2014 рік, виступаючи посередником з купівлі облігацій у доларах від імені восьми кіпрських компаній.

Нацбанк не згоден із звинуваченнями на адресу свого керівництва. Як пояснили в НБУ, державний «Ощадбанк» залучив компанію ICU як ліцензованого брокера для проведення угод з нерезидентами, при цьому у фінустанові підтвердили надходження грошових коштів і проведення фінансового моніторингу цих компаній. За даними НБУ, всі документи і виписки з рахунків у державному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства.

Водночас, як пояснили в НБУ, в середині 2014 року з'явилася інформація, що ці компанії-нерезиденти можуть належати «злочинній владі», після чого регулятор ініціював арешт цих рахунків.

Гонтарева заявила, що її практична діяльність у компанії ICU головним чином була спрямована на управління активами, і вона не мала стосунку безпосередньо до брокерської діяльності.