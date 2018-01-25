Голова Житомирської ОДА представив нового керівника Черняхівського району

Сьогодні голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич представив нового керівника Черняхівського району Миколу Жилінського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, представлення відбулося у Черняхові в рамках робочої поїздки Гундича до Черняхівського району.

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«Вже традиційно ставлю дедлайни новопризначеному керівнику на підтвердження його професійності. Голова райдержадміністрації має завершити процес об‘єднання громад, до кінця року побудувати амбулаторію та створити опорну школу», – зазначив Гундич.

Новий керівник райдержадміністрації подякував за довіру.

Після представлення Гундич проведе особистий прийом жителів Черняхівського району, огляне об’єкти, які можуть бути профінансовані за кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також ознайомиться з роботобю місцевого підприємства ТОВ «Даніко».

До Жилінського Черняхівською райдержадміністрацією керував Павло Ігнатенко, який був звільнений з цієї посади.

Довідка УНІАН. Микола Жилінський народився 8 січня 1967 року, працював на різних посадах, а до призначення - першим заступником голови Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області.