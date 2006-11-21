Ющенко за консолідацію на базі нового політичного проекту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за консолідацію демократичних сил на базі нового політичного проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю трьом українським телеканалам.

Президент зазначив, що «сьогодні, я думаю, є великий іспит для демократичних сил. Тому що той стан, який залишився після того, як соціалісти відійшли до другого табору, плюс деякі політичні сили, які залишилися поза процесом помаранчевих сил, плюс самі процеси, які відбулися в помаранчевих, говорять про те, що, можливо, було варто розробити, з урахуванням процесів, які відбулися, ініціативу консолідації навколо нового політичного проекту демократичних сил України”.

Відповідаючи на запитання, чи має бути «Наша Україна» в центрі цього нового проекту, В.ЮЩЕНКО зауважив: «Я бажав би консолідації. Я бажав би, щоб і «Наша Україна», й інші політичні демократичні сили зрозуміли, що вони повинні стати основними гравцями демократії. Такими, якими вони, до речі, були, такими, як вони, до речі, і є».

Президент висловив переконання, що на першому етапі з’їзду “Народного Союзу Наша Україна” якраз і було запропоновано розпочати цей процес. За словами В.ЮЩЕНКА, процес об’єднання має розпочатись знизу – з первинних організацій партій. Зокрема, глава держави наголосив на необхідності проведення первинних виборів керівництва партії в низових осередках. «І потім вже змінена політична сила у частині своєї структури і лідерів з’їжджається до Києва, обирає нове керівництво партії і нові керівні органи», - сказав Президент, додавши, що це, можливо, не найшвидший метод, але він є найправильнішим, оскільки повертає довіру до цієї політичної сили.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що паралельно з цим існує велике бажання серед демократичних політиків спробувати консолідувати навколо демократичних сил, у тому числі «Нашої України», інші політичні сили. „Я думаю, це може вдатися”, – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи є лідер у цієї нової політичної сили, В.ЮЩЕНКО зауважив, що він є, але спочатку варто говорити про процедури, „а утвердження самого лідера відбудеться на фінальній частині цього виборчого процесу. І це відбудеться на з’їзді. Я знаю, що сьогодні існує дуже багато ініціатив тих людей, які не заведені в «Нашу Україну», які готові за певних умов – демократизація виборчого процесу знизу доверху – готові увійти своєю політичною силою і ще раз підкреслити, що тільки консолідувавшись, демократичні сили можуть постати здоровою, сильною, великою потужною партією і новою силою”.