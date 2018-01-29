Вплив Манафорта в Україні: у головного стратега Януковича був "тіньовий уряд" і свої люди у Кабміні - The Atlantic

По мірі того, як Янукович зміцнювався в президентському кріслі, він все більше відмежовувався від радників. Манафорт при цьому знав, як на нього впливати.

Колишній політтехнолог і радник екс-президента Віктора Януковича Пол Манафорт в період його роботи в Україні мав "тіньовий уряд" і вплив на кожне міністерство тодішнього Кабміну.

Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому The Atlantic за авторства Френка Фоера - американського публіциста і автора розслідувань про Манафорта.

Як зазначає Фоер, про такий вплив Манафорта на український істеблішмент заявляв один з його заступників і партнер по бізнесу Рік Гейтс, говорячи про групу лобістів часів Януковича з Вашингтона.

"Ви маєте розуміти, що ми працюємо в Україні довгий час, і у Пола є ціла окрема тіньова урядова структура ... У кожному міністерстві він мав свою людину", - заявив Гейтс.

Як зазначає автор розслідування, "лише невелика групка американських нафтовиків могла стверджувати, що коли-небудь мала такий вплив в іншій державі".

Фоер зазначає, що Манафорт майже 10 років "розраховував у першу чергу лише на одного клієнта, надзвичайно прибуткового" - Януковича.

"Він був головним політичним стратегом для людини, яка стала президентом України, з яким він розвинув дуже особисті стосунки. Манафорт плавав голим зі своїм босом після відвідування лазні, грав у теніс разом з ним у маєтку (Межигір'ї), заявляючи потім, що "звичайно, дозволив йому перемогти", і виступав в якості арбітра влади", - пише Фоер.

За його словами, коли Манафорт почав працювати з Януковичем, "люди уникали його, він був радіоактивним".

Очевидно, що до перетворення Януковича Манафорт мав безпосередній стосунок.

"Він доглядав за ним ... Янукович і Манафорт стали подібними. Він (Манафорт) змушував Януковича носити ті ж костюми, що і він, і зачісувати волосся назад, як і він. Янукович був "дерев'яним" - публічно і наодинці, але Манафорт навчив його посміхатися і розмовляти. Він зробив це спокійно, "з заднього сидіння", зробив це дуже елегантно", - пише Фоер.

Автор розслідування зазначає, що після перемоги "Партії регіонів" на парламентських виборах "олігархи, які фінансували її, з величезною повагою ставилися до Манафорта", оплачуючи його послуги - попри те, що суми, які він просив, були більші за ті, що Манафорт отримував до роботи в Україні.

Після перемоги Януковича на виборах у 2010 році Манафорт отримав "привілеї" - з'являтися в кабінетах влади у будь-який час.

"З тим, як Янукович зміцнювався у президентському кріслі, він все більше відмежовувався від радників. Манафорт при цьому знав, як на нього впливати. Колишній прес-секретар глави МЗС Олег Волошин розповів, що міністр (Костянтин Грищенко - ред.) врешті-решт звернувся до Манафорта з проханням повідомити і аргументувати Януковичу зовнішньополітичні пріоритети від його імені. "Янукович послухає його, тоді як наші аргументи будуть проігноровані", сказав Волошин", - зазначає Фоер.