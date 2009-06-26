Балога думає, що у Ющенка є шанси на переобрання

Член президії партії “Єдиний центр”, колишній голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА не виключає, що крім відомої трійки фаворитів може з’явитися ще принаймні одне прізвище реального претендента на посаду Президента України.

Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

Оцінюючи шанси кандидатів, В.БАЛОГА висловив думку, що чинний Президент України піде на президентські вибори. “Віктор ЮЩЕНКО публічно оголосив, що вдруге йде в Президенти. Він кілька разів поспіль підтвердив свій намір. Ігнорувати цю наполегливість чи легковажити нею не можна, бо глава держави за визначенням має бути відповідальним політиком. Зокрема, я не погодився з бажанням ЮЩЕНКА ще раз балотуватися і тому пішов із Банкової, бо не допускаю, що Президент міг так пожартувати із суспільством”, - зауважив він.

Проте справжніх мотивів такого кроку, він не знає, а висловлювати версії не хоче. “Більшу поживу для політичних експертів дають ознаки того, що під час цієї виборчої кампанії можуть бути втілені багатоходові схеми із використанням так званих "технічних" кандидатів. Причому ці кандидати - з найвищих рядків у таблицях рангів і рейтингів”, - зауважив він.

За його словами, навіть якщо уважно проаналізувати контакти між першими особами штабів заявлених кандидатів, безпосередньо між самими претендентами, зіставити їх із позиціями провідних політичних сил, стане ясно, що визначення "технічний" справедливе стосовно будь-кого з тих політиків, хто виявив бажання “поборотися за найм`якше крісло в державі”. В.БАЛОГА винятком вважає лише В.ЯНУКОВИЧА та Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, він зауважив, що у діючого Президента є шанс на переобрання.

Але категорично спростував можливість своєї роботи в будь-якому із виборчих штабів В.ЮЩЕНКА.