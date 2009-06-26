Засідання Верховної Ради закрили

Ранкове засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН відкрив засідання ВР і повідомив, що на Погоджувальній раді керівництва парламенту представники фракції Партії регіонів наполягали на тому, щоб сьогодні були розглянуті зміни до державного бюджету на 2009 рік щодо розмірів прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати.

За словами В.ЛИТВИНА, він запропонував компромісний варіант, щоб сьогодні проголосувати рішення про те, що даний законопроект буде розглянутий наступного пленарного тижня. Він зазначив, що мала би бути створена робоча група за участю профільних комітетів ВР і представників уряду для того, щоб «знайти спільні підходи».

Як наголосив В.ЛИТВИН, мали б бути напрацьовані джерела для покриття витрат, які виникнуть у зв’язку із прийняттям такого закону, а без цього дане рішення «працювати не буде, а буде мати виключно пропагандистський характер».

В.ЛИТВИН наголосив, що дана пропозиція не була підтримана фракцією Партії регіонів, і консультації будуть продовжені.

Депутати, присутні у сесійній залі, почали наполягати на тому, щоб голова парламенту зачитав депутатські запити. У відповідь В.ЛИТВИН зауважив, що є рішення Погоджувальної ради, щоб сьогоднішнє засідання ВР закрити. За його словами, сьогодні планувалося «прийняти рішення щодо кадрових звільнень і кадрових призначень, але за таких умов ви прекрасно розумієте, ми працювати не можемо».

В.ЛИТВИН нагадав, що наступне пленарне засідання ВР відбудеться 7 липня, а Погоджувальна рада лідерів фракцій - 6 липня.

У сесійній залі було зареєстровано 299 народних депутатів.