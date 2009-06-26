Ющенко: приїжджає нардеп від БЮТ – пахан... і весь район заляканий

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розраховує, що сьогодні буде звільнено керівника Управління МВС Кіровоградської області, де сталося вбивство жителя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони України.

«Я вдячний прокуратурі за те, що сьогодні звільнені обласний, районний прокурори, що звільнено начальника РВВС, і сподіваюся, що до вечора буде звільнено керівника УМВС області», - зазначив він.

На думку Президента, хай він навіть не причетний до цієї справи, проте допустив появу в своїх рядах «таких людей, тому має нести солідарну відповідальність».

За словами Президента, правоохоронні органи сьогодні стають загрозою порядку.

Як зазначив Президент, він має намір розглянути це питання на наступному засіданні РНБО.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що сьогодні оголосив сувору догану місцевій владі – головам обласної державної адміністрації і Голованівської райдержадміністрації.

«Це також їхня відповідальність за те, що склалася ненормальна ситуація в одному районі: люди слова не можуть сказати, тому що з Києва приїздить народний депутат від БЮТ – пахан, біля нього паханом працює начальник РВВС і керівник районної прокуратури, і весь район заляканий. Мама не може сказати те, що хоче сказати по історії вбивства сина», - зазначив В.ЮЩЕНКО. За словами Президента, є спроби перешкодити слідству, адже «тіло помите, рани зашиті, вирізані частини, які не повинні дійти до слідства».

Президент підкреслив, що це тест міністру внутрішніх справ, генпрокурору, владі, підкресливши, що такі дії недопустимі. Він також повідомив, що вже створена слідча комісія на рівні центральних апаратів ГПУ, СБУ і МВС, яка виїхала на місце. Призначена також людина, відповідальна за ведення справи, так званий спецпрокурор. В.ЮЩЕНКО зазначив, що ця ситуація йому нагадує вбивство журналіста Георгія Гонгадзе через поводження з матір`ю вбитого і поводження з тілом.

Як повідомлялося, 53-річний Валерій Олійник загинув внаслідок сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСКИМ на території мисливського господарства в Кіровоградській області 16 червня.