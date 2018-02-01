Гужва, який втік до Австрії, заявив про погрози фізичної розправи

Крім того, він розповів, що вже робилися спроби замаху.

Головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва розповів, що причиною виїзду до Австрії стали погрози фізичної розправи. Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Мені надходили погрози, в тому числі погрози фізичної розправи. В такій ситуації, не маючи надії на справедливий суд і цілком обґрунтовані побоювання в тому, що вся державна машина працює і буде продовжувати працювати на те, щоб посадити мене у в'язницю, а керовані владою угруповання спробують мене вбити. Я прийняв рішення попросити політичного притулку в Австрії", - сказав він.

Крім того, він розповів, що вже робилися спроби замаху.

"Перед новим роком на мене був скоєний напад представниками організації С14. Я написав з цього приводу в поліцію і нам було відмовлено в порушенні кримінальної справи", - додав він.

Як повідомлялось, Гужва виїхав з України до Відня та попросив у влади Австрії політичного притулку.

У редакції сайту "Страна.ua" повідомили, що він залишається на посаді головного редактора видання і продовжить керувати ним з-за кордону.