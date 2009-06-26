Тігіпко хоче федералізму, але лише бюджетного

Сергій ТІГІПКО виступає проти федералізації України. Про це він заявив у коментарі УНІАН.

Зокрема, за словами С.ТІГІПКА, "федералізація України означатиме загибель держави. Політичний устрій країни визначено як унітарний. Це непорушний статус. Більше того, політичні реформи та модернізація економіки, що так необхідні країні, можуть бути запроваджені лише за централізованого управління країною".

Як зазначає політик, "зміст бюджетного федералізму не має нічого спільного із системою державного устрою країни, однак дозволяє зацікавити територіальні громади активніше залучати інвестиції, підтримувати малий та середній бізнес, заробляти гроші для свого розвитку. Саме такий підхід є сьогодні дуже важливим для України".

Бюджетний федералізм – це, в першу чергу, зміна принципу роботи з місцевими бюджетами, роз’яснює свою позицію С.ТІГІПКО, додаючи, що необхідно надати регіонам максимум самостійності у визначенні цілей для використання отриманих коштів. Саме на регіональному рівні можливе ефективне вирішення проблем соціального захисту населення, ремонту доріг, мостів, шкіл та інших місцевих потреб. Необхідно стимулювати роботу місцевої влади, динамічно розвивати економіку регіону. Для цього важливо справедливо перерозподіляти зібрані у регіоні податки і збори, переконаний політик.