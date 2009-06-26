Позачергове засідання парламенту ініціював БЮТ

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України, заплановане на 1 липня, зініціювала фракція Блоку Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції БЮТ.

За його інформацією, передбачається розгляд кадрових питань та внесення змін до бюджету на 2009 рік в частині фінансування заходів щодо підготовки до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Верховної Ради з посиланням на голову Володимира ЛИТВИНА оголосила про проведення у середу, 1 липня позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

За даними прес-служби, відповідно до частини восьмої статті 19 парламентського регламенту зареєстровано ініціативу 151 народного депутата України, яка співвідноситься з вимогами частини другої статті 83 Конституції щодо проведення позачергового пленарного засідання парламенту.