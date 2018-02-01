Біль у шлунку і депресія: батько назаконно арештованого в РФ Гриба б'є тривогу через стан здоров'я сина

Розгляд апеляції на запобіжний спосіб утримання Гриба у російському Краснодарі організували так, щоб його батьки не встигли приїхати.

Батько 19-річного українця Павла Гриба, якого було викрадено з території Білорусі та незаконно арештовано в Російській Федерації, занепокоєний станом здоров'я свого сина. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив його батько Ігор Гриб.

"Сьогодні 1 лютого, в порушення всіх термінів, відбулось засідання Краснодарського крайового суду з розгляду апеляції на запобіжний спосіб утримання Павла. Адвокат про судове засідання випадково дізналась за добу. Все було зроблено так, щоб батьки не встигли приїхати", - повідомив Ігор Гриб.

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"За інформацією адвоката у Павла дуже виснажений вигляд, постійні скарги на біль у шлунку і животі. Загальний депресивний стан, як наслідок посилення психологічного тиску з боку слідства і адміністрації СІЗО. Немає ні ліків, ні мінімального дієтичного харчування. Внутрішня кровотеча може відкритись в любий час. Фахових медичних спеціалістів по хворобі Павла в Краснодарі нема. Надати медичну допомогу ніхто не зможе. Кожен день в СІЗО може бути останнім для Павла! Життя Павла в небезпеці!", - наголосив батько.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі). Пізніше стало відомо, що російські слідчі звинувачують Павла Гриба у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Суд постановив утримувати його під вартою до 4 січня 2018 року. У Павла важке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування.

13 жовтня в МЗС України повідомили, що Представництво МЗС РФ у Краснодарі надіслало офіційну відмову в можливості відвідування Павла українськими лікарями. 20 листопада батько Гриба заявив, що стан здоров'я його сина погіршується.

Рішенням Октябрьського районного суду м. Краснодар від 15 грудня 2017 року термін тримання під вартою Павла Гриба продовжено до 4 березня 2018 року.