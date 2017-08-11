На Харківщині викрили канал поставок медикаментів до бойовиків

Співробітники Служби безпеки України під час проведення комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури держави у сфері охорони здоров’я перекрили на Харківщині нелегальний канал поставок медикаментів на тимчасово окуповані терористами території Донбасу. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що один із організаторів каналу, мешканець Київщини, залучив до оборудки як оптового постачальника ліків одне з провідних фармацевтичних підприємств Харківської області. Придбані медикаменти зловмисник перевозив до облаштованого складського приміщення в одному з населених пунктів Донеччини поблизу лінії розмежування. Потім він особисто перевозив ліки на тимчасово непідконтрольні Україні території.

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Під час досудового розслідування співробітники Головного управління контррозвідувального захисту економіки та управління СБУ в Харківській області задокументували, що у так званих «ДНР/ЛНР» медикаменти реалізовувались через комерційні структури, які зареєстровані у псевдореспубліках та регулярно сплачують «податки» терористам.

Правоохоронці затримали зловмисника під час підготовки спроби переправити через лінію розмежування чергову партію медикаментів.

Ділку повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

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