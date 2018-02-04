Клімкін засудив провокацію проти Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді

18:19, 04 лютого 2018
Політика
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Клімкін засудив провокацію проти Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді / фото УНІАН

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.

«Якими б не були емоції, але «коктейлі Молотова» цієї ночі в будівлю Союзу угорців в Ужгороді - це ганебний шлях. Засуджую такі дії», - наголосив Клімкін.

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Як повідомлялося, в ніч на 4 лютого невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у вікно будівлі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді. Постраждалих немає.

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Теги: #напад в Ужгороді#Товариство угорської культури