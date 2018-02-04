Вночі невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у вікно будівлі, де розташовується організація.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив провокацію проти Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.

«Якими б не були емоції, але «коктейлі Молотова» цієї ночі в будівлю Союзу угорців в Ужгороді - це ганебний шлях. Засуджую такі дії», - наголосив Клімкін.

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Як повідомлялося, в ніч на 4 лютого невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у вікно будівлі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді. Постраждалих немає.