В Ужгороді серед білого дня четверо чоловіків викрали людину (фото)

Сьогодні в Ужгороді близько 11:00 четверо чоловіків на позашляховику "Mercedes" викрали людину. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції України.

"Вранці вихідного дня патрульний виглянув у вікно і побачив несподіване: невідомі зі зброєю б'ють його сусіда і силоміць садять у своє авто. Події розвивалися стрімко: поліцейський кинувся на допомогу сусідові, телефонуючи колегам. Він передав їм напрямок руху авто ймовірних викрадачів", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з інформацією, вже через кілька хвилин правоохоронці виявили та заблокували автомобіль зловмисників.

"Всіх чотирьох осіб, яких підозрюють у викраденні людини, затримали. При цьому, у одного з затриманих під час поверхневої перевірки виявили предмет, схожий на зброю", - додали в поліції.

Раніше у Києві озброєний злочинець-рецидивіст викрав дівчину, щоб з нею помиритися.