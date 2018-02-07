Рада сьогодні розглядає низку ратифікацій та закон щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації

Парламент також має намір розглянути заяву щодо засудження випробувань ядерної зброї Північною Кореєю.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив ранкове засідання парламенту 7 лютого.

Читайте такожЯк Рада розглядала заяву-відповідь щодо скандального польського закону про заборону "бандерівської ідеології" (відео)Відповідно до порядку денного пленарного засідання, сьогодні депутати розглядають проекти законів про ратифікацію двох угод між урядом України та урядом Королівства Таїланд (торговельна угода та угода про взаємну правову допомогу у кримінальних справах).

Також парламентарі розглянуть ратифікацію Угоди між Україною та Португалією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, та ратифікацію протоколу між урядами України та Молдови про внесення змін до Угоди про взаємний захист секретної інформації

Крім того, Рада має намір розглянути проект постанови про Заяву Верховної Ради України "Про засудження випробувань зброї масового ураження Корейською Народно-Демократичною Республікою".

До порядку денного внесено також розгляд у другому читанні проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації.

Нагадаємо, 6 лютого відкрилась восьма сесія Верховної Ради VIII скликання.