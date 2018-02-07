З українських в'язнів Кремля вирішили стягнути компенсацію матері загиблого в Чечні солдата (відео)

Новину повідомив адвокат Ілля Новіков і пояснив, що це, мовляв, визначена судом компенсація матері одного із загиблих в Чечні російських солдатів.

З незаконно засуджених у Росії українців Станіслава Клиха і Миколи Карпюка вирішили стягнути 250 тисяч рублів (близько 122 тисяч гривень за поточним курсом).

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Новину повідомив адвокат Ілля Новіков і пояснив, що це, мовляв, визначена судом компенсація матері одного із загиблих в Чечні російських солдатів. Вона, вважаючи українців причетними до цієї смерті, вимагала 5 мільйонів (близько 2,4 млн гривень за поточним курсом).

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців.

Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха. Під час «слідства» до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

5 вересня 2017 року російський омбудсмен Тетяна Москалькова стверджувала, що Клиха за згодою утримують у психіатричній лікарні в Магнітогорську. 8 вересня співкоординатор «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак повідомила, що Клиха повернули з психлікарні в Магнітогорську в'язницю у Верхньоуральську. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що вони стали жертвами «пародії на правосуддя».