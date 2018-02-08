"Від $10 тисяч за вхідний квиток"": експерт розповів про поїздки українських політиків на молитовний сніданок до США

Українські політики поїхали на сніданок до США для того, щоб організувати зустрічі за його межами, вважає Березовець.

Українська еліта їздить на молитовний сніданок до Вашингтона для того, щоб продемонструвати свою значущість і впливовість. Якогось змісту ці зустрічі в рамках цього заходу не мають. Вони лише задовольняють прагнення того чи іншого політика до слави.

Таку думку висловив політтехнолог, директор компанії BertaCommunications, співзасновник Українського інституту майбутнього Тарас Березовець у коментарі "Главреду".

"Це абсолютно інший формат. Максимум, що там можна зробити — селфі з якимось американським сенатором чи віце-президентом. Деякі наші політики за допомогою платних вашингтонських лобістів використовують молитовний сніданок для організації зустрічей вже після цього заходу. Тобто ці зустрічі не входять до програми сніданку, вони організовуються окремо", — зазначив політолог.

Читайте такожБажання політиків потрапити на сніданок з Трампом показує їх "колоніальний менталітет" – політолог

"Але головне в цьому заході, каже Березовець, — це дорожнеча: дуже дорога участь, дорогий переліт у Сполучені Штати, як правило, бізнес-класом, плюс гонорари за участь у молитовному сніданку. Безкоштовно туди потрапити просто неможливо. Там лише можна заплатити більше або менше, але сума стартує від 10 тисяч доларів за вхідний квиток".

Він також зазначив, що в цьому році, порівняно з попереднім, на молитовний сніданок вирушила невелика група українських політиків, тому що, хто був там хоч раз, знає, що практичного сенсу в участі в молитовному сніданку у Вашингтоні немає.

"Але хтось їздить у Вашингтон на цей захід, як паломники їздять по святих місцях — раз у житті з'їздили, і все. Тобто багато депутатів відвідують його, щоб просто щоб зафіксувати себе на цьому заході і сфотографуватися там. І все. От такі "туристи" у Вашингтон цього разу особливо не поїхали, а поїхали ті, хто намагається організувати зустрічі за межами самого сніданку", — наголосив Березовець.

Як повідомляв УНІАН, делегація партії "Батьківщина" вирушила до США на молитовний сніданок. Також вона проведе низку робочих заходів.