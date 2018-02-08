"Від $10 тисяч за вхідний квиток"": експерт розповів про поїздки українських політиків на молитовний сніданок до США
Українська еліта їздить на молитовний сніданок до Вашингтона для того, щоб продемонструвати свою значущість і впливовість. Якогось змісту ці зустрічі в рамках цього заходу не мають. Вони лише задовольняють прагнення того чи іншого політика до слави.
Таку думку висловив політтехнолог, директор компанії BertaCommunications, співзасновник Українського інституту майбутнього Тарас Березовець у коментарі "Главреду".
"Це абсолютно інший формат. Максимум, що там можна зробити — селфі з якимось американським сенатором чи віце-президентом. Деякі наші політики за допомогою платних вашингтонських лобістів використовують молитовний сніданок для організації зустрічей вже після цього заходу. Тобто ці зустрічі не входять до програми сніданку, вони організовуються окремо", — зазначив політолог.
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"Але головне в цьому заході, каже Березовець, — це дорожнеча: дуже дорога участь, дорогий переліт у Сполучені Штати, як правило, бізнес-класом, плюс гонорари за участь у молитовному сніданку. Безкоштовно туди потрапити просто неможливо. Там лише можна заплатити більше або менше, але сума стартує від 10 тисяч доларів за вхідний квиток".
Він також зазначив, що в цьому році, порівняно з попереднім, на молитовний сніданок вирушила невелика група українських політиків, тому що, хто був там хоч раз, знає, що практичного сенсу в участі в молитовному сніданку у Вашингтоні немає.
"Але хтось їздить у Вашингтон на цей захід, як паломники їздять по святих місцях — раз у житті з'їздили, і все. Тобто багато депутатів відвідують його, щоб просто щоб зафіксувати себе на цьому заході і сфотографуватися там. І все. От такі "туристи" у Вашингтон цього разу особливо не поїхали, а поїхали ті, хто намагається організувати зустрічі за межами самого сніданку", — наголосив Березовець.
Як повідомляв УНІАН, делегація партії "Батьківщина" вирушила до США на молитовний сніданок. Також вона проведе низку робочих заходів.