Ситник після повернення з США зустрівся з Луценком, генпрокурор визнав помилкою публічне зведення рахунків

Голови Генпрокуратури та НАБУ після переговорів "спільно прийшли до того, що було помилкою публічне зведення рахунків". Про це в інтерв'ю українським телеканалам сказав генпрокурор Юрій Луценко. Він мав розмову із керівником НАБУ Артемом Ситником, повідомляє ТСН.

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"Я не маю права закривати очі на те, що НАБУ, як мені здається, як здається нашим фаховим прокурорам, сьогодні порушує ту чи іншу частину законодавства. Ми зустрілися з паном Ситником буквально днями. Після його повернення зі Сполучених Штатів ми провели обговорення ситуації, і спільно прийшли до того, що було помилкою публічне зведення рахунків. Заяви НАБУ про те, що їм перешкоджають. Інші речі, в тому числі з мого боку. Дійсно не розуміють ні українці, ні за кордоном", - сказав Луценко.

Він зазначив, що "навіть якщо хтось із нас правий, це все рівно наносить удар по всій правоохоронній системі".

"Тому я одразу пропонував і зараз стою на цьому – потрібно за столом обговорювати проблеми і робити реальні кроки на зустріч одне одному. Що я маю на увазі? Я, наприклад, за своїм підписом направив до парламенту зміни до законів, які, з моєї точки зору, є неадекватними. Ну, наприклад, набрання нелегальних агентів на відкритих конкурсах. Ну, всім зрозуміло, що це ненормально. Штірліц, напевно, збожеволів би, якби йому сказали, що треба пройти відкритий конкурс. Але з іншого боку - це закон. Якщо він неправильний – його міняють. Але не порушують", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Національне антикорупційне бюро звинуватило Генпрокуратуру і Службу безпеки України у зриві операції з викриття корупційної схеми в Державній міграційній службі.

У відповідь генпрокурор Юрій Луценко заявив про провокації працівників НАБУ проти чиновника міграційної служби, «таємний офіс» бюро з незаконним зберіганням секретних документів і використанням детективами контрабандної апаратури для пошуку корупціонерів.

На конфлікт жорстко відреагували міжнародні партнери України, включаючи Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, які закликали керівництво країни забезпечити незалежність антикорупційних органів і невідкладно ухвалити законодавство про антикорупційні суди.