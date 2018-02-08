Медіахолдинг "1+1 медіа" обурений бажанням Нацбанку отримати доступ до рахунків своїх співробітників

Сьогодні, 08.02, в нашому розпорядженні опинився запит Національного банку України, адресований в. о. голови правління ПриватБанку з проханням про розкриття інформації про рух на банківських рахунках топ-менеджерів, журналістів та ведучих «1+1 медіа», а також співробітників незалежного продакшену, який виробляє частину контенту для нашої медіагрупи.

Ми розглядаємо цей запит як прямий тиск і спроби політичного переслідування напередодні виборів.

Ми вкрай стурбовані цим документом і бажанням Нацбанку отримати доступ до банківської таємниці декількох десятків співробітників «1+1 медіа». Більше того, у нас є ряд запитань:

1. Відколи банківська таємниця перестала стосуватися співробітників нашої медіагрупи?

2. Якщо дана інформація, як останнім часом прийнято у НБУ, стосується розслідувань щодо ПриватБанку, чи надіслані відповідні запити по ряду інших компаній і клієнтів банку?

3. Чи завершено вже роботу щодо е-декларування всіх українських чиновників, щоб у державних організацій був час займатися фінансовими операціями журналістів, ведучих і менеджерів медіаорганізацій?

4. Хто є ініціатором запиту та чи можна вважати це наступним кроком після спроби не видати каналу ліцензію минулого року, спроби звинуватити в державній зраді ведучого каналу цього року, а також загрози виселення телецентру з офісу на Кирилівській, спрямованої проти нашої медіагрупи?

Сподіваємося отримати відповіді найближчим часом, офіційні запити надіслані у відповідні організації.