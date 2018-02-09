Порошенко ввів у дію додаткові заходи протидії російській пропаганді
Президент України Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 січня 2018 року «Про додаткові заходи щодо протидії інформаційній агресії Російської Федерації».
Читайте такожКоли наші снайпери ефективно працюють, пропаганда Росії набирає обертів - ГрицакВідповідний указ №25/2018 від 9 лютого опубліковано на сайті глави держави.
"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у документі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв УНІАН, у Євросоюзі вимагають активніше протидіяти російській пропаганді.
Так, у листі до верховної представниці ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, який підписали глави МЗС восьми країн-членів Євросоюзу, йдеться, що "зовнішні актори" намагаються послабити єдність ЄС та посіяти недовіру і невдоволення демократичним суспільним ладом.