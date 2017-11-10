У Євросоюзі вимагають активніше протидіяти російській пропаганді

"Зовнішні актори" намагаються послабити єдність Європейського Союзу та посіяти недовіру і невдоволення демократичним суспільним ладом. Про це йдеться в листі до верховної представниці ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, який підписали глави міністерств закордонних справ восьми країн-членів Євросоюзу.

Як пише DW, на думку міністрів, ЄС повинен терміново посилити свої можливості для протидії пропаганді, а також налагодити ефективнішу комунікацію щодо глобальних, регіональних та європейських питань. Текст листа є в розпорядженні агенції.

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Лист слугуватиме підставою для дискусії, яку проведуть на засіданні глав МЗС країн ЄС у Брюсселі в понеділок, 13 листопада. За підсумками дискусії можуть ухвалити рішення доручити Могеріні посилити заходи ЄС для протидії пропаганді. Лист на ім'я Могеріні підписали міністри закордонних справ Великобританії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Хорватії, Чехії та Швеції.

У ЄС працюють дві експертні групи, які відстежують і спростовують російську медіапропаганду. Однак ці групи налічують небагато співробітників і мають обмежені технічні можливості.