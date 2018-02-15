Насіров просить суд поновити його на посаді голови ДФС

Він позивається до Кабінету міністрів і Державної фіскальної служби.

Роман Насіров просить суд поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби України.

Як повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва, у суд надійшов позов Насірова до Кабінету міністрів, другий відповідач – Державна фіскальна служба. Позивач просить суд визнати протиправним і незаконним розпорядження Кабміну від 31 січня 2018 року «Про звільнення Насірова Р.М. з посади голови Державної фіскальної служби України», а також просить поновити його на посаді.

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Крім цього, Насіров просить стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.

«Наразі судом розглядається питання про відкриття провадження в адміністративній справі», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою та службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України), його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.