Наливайченко: доручення не випускати Лозінського з країни не було

За станом на середину дня п`ятниці, 3 липня, в Службу безпеки України не надходило доручення від Генеральної прокуратури обмежити право на виїзд з країни Віктора Лозінського, позбавленого повноважень народного депутата у зв`язку з розслідуванням кримінальної справи про загибель мешканця Кіровоградської області Валерія Олійника. Про це повідомив «Дзеркалу тижня» у п`ятницю голова СБУ Валентин Наливайченко. При цьому він уточнив, що зараз контроль над пунктами перетину кордону ведеться.