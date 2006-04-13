Більшість політичних експертів вважають, що Партії регіонів вигідно перебувати в опозиції до влади. Про це свідчать результати переданого УНІАН експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує, що учора керівник юридичного департаменту «Нашої України» Роман ЗВАРИЧ заявив, що коаліція для створення парламентської більшості складатиметься тільки з трьох сил – «Нашої України», СПУ та БЮТ.

У зв‘язку з цим Центр досліджень політичних цінностей звернувся до політичних експертів із питанням: «Що буде робити Партія регіонів в опозиції?».

Так, на думку директора Інституту національних стратегій Костя БОНДАРЕНКА, ще невідомо чи буде Партія регіонів у опозиції. „Я думаю, те, що говорить ЗВАРИЧ або БЕЗСМЕРТНИЙ, – ще не істина в останній інстанції. Поки що будь-які розмови про коаліцію – це гадання на кавовій гущі або розмови про те, чи є життя на Марсі. Тому я не думаю, що потрібно всерйоз розглядати перспективи саме такого варіанту коаліції. У будь якому випадку не слід забувати, що Роман ЗВАРИЧ і Роман БЕЗСМЕРТНИЙ становлять партію війни в оточенні Віктора ЮЩЕНКА, й будь-які їх заяви слід розглядати під цим кутом зору”, - сказав експерт.

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО також вважає невирішеним питання про перебування Партії регіонів у опозиції. „По-перше, я вважаю, що не знято питання про те, хто в опозиції – «помаранчева коаліція» або комуністи і Партія регіонів. Це питання ще не вирішено, і ми не можемо це обговорювати”, - сказав він.

На думку політолога, “все залежить від ступеня готовності боротися за владу і захищати своє представництво. Якщо їх влаштує вирішення економічних проблем, то будь-який Кабмін, звичайно ж, вважатиме за краще не сваритися з «донецькими». А якщо ж вони будуть політичною силою, тоді їм доведеться тоді абсолютно серйозно бути кваліфікованою опозицією, а це вдесятеро важче, ніж просто виграти вибори у себе в Донецьку і ще у восьми регіонах”.

Натомість голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що „на цей момент Партії регіонів навіть вигідніше опинитися в опозиції, аніж у владі”. Він зауважив, що “електорат поки що не дуже сприймає ідею великої коаліції, тому утворення негайного союзу з «Нашою Україною» поки що виглядає передчасним”.

На думку О.ДОНІЯ, “стартові опозиційні позиції Партії регіонів будуть дуже сильні. По-перше, дуже потужні фракції в місцевих радах, до яких поступово переходитиме влада на місцях. По-друге, під загрозою відправлення у відставку двома третинами голосів неприйнятних губернаторів, Президент змушений буде в підконтрольних регіонах і областях ставити або позапартійних протеже, або навіть поміркованих представників Партії регіонів. По-третє, в парламенті «регіонали» отримають трибуну у вигляді керівництва кількома комітетами”.

“А через рік може бути розіграний сценарій, у якому зацікавлена частина президентського середовища. Уряд Юлії ТИМОШЕНКО намагатимуться дискредитувати. Після цього коаліція може розпастися й наступна виступатиме вже у форматі «Наша Україна»-СПУ-Партія регіонів. За рік може й більш сприятливо поставитись до цього громадська думка”, - наголосив О.ДОНІЙ.

У свою чергу директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛЕНКОВИЧ також вважає, що Партії регіонів вигідно бути в опозиції до Коаліції демократичних сил. „Я думаю, що для Партії регіонів перебувати в опозиції набагато вигідніше, ніж входити у велику коаліцію, тому що у такому разі вона може готуватися і створювати справжню партію. Зараз це просто клан, або бізнес-проект, і їй необхідно працювати над собою”, - сказав експерт.

На його думку, Партії регіонів буде зручніше в опозиції, щоб “не відступаючи від тих цінностей, які вона захищала на виборах, все-таки намагатися провести потрібні законопроекти, або, принаймні, ставити в складні ситуації владу, яка буде вимушена від цих законопроектів або відмовлятися, або відмежовуватися”. В.МАЛЕНКОВИЧ уточнив, що має на увазі і проекти щодо мови, і щодо НАТО, і цілий ряд інших програмних засад з розширення прав регіонів. “Тобто, у неї є велике поле для діяльності, вони разом з комуністами матимуть 207 голосів, і у них є можливість чекати на той час, коли влада поміняється, а вони контролюють велику частину економіки”, - зазначив політолог. На його думку, “доречнішим було б питання, як мала коаліція збирається управляти країною, не підключаючи ту силу, яка контролює значну частину економіки країни”.

Водночас президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО вважає, що Партія регіонів ніколи не стане справжньою опозицією до влади. „Партія регіонів, хоча вона й заявляє, що може перейти в жорстку опозицію, ніколи не стане опозицією до уряду й Президента”, - зауважив він. На думку експерта, “великий бізнес, за своєю соціальною функцією, не може бути опозицією владі, якщо не стоїть питання про докорінну зміну влади. Тому бізнес буде вимагати від керівництва Партії регіонів, щоб дозволили таку собі «м‘яку» опозицію. Тобто окремі представники Партії регіонів можуть підтримувати ті чи інші ініціативи більшості в парламенті й уряді”.

У свою чергу президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що Партія регіонів буде досить потужною опозицією. За його словами, “перше, що зробить Партія регіонів у статусі опозиційної сили, – це інституційно, законодавчо забезпечить свою діяльність”. Експерт висловив переконання, що на більшість ініціатив законодавчих проектів правлячої коаліції у Партії регіонів будуть свої версії і не виключив, що “Партія регіонів буде використовувати механізм публічної дискусії формування громадської думки на корить своїх пропозицій: наприклад, бюджетна резолюція 2007, антикризова політика, пов‘язана з загрозами дестабілізації енергетичного ринку на осінь, питання пов‘язані з безробіттям, яке буде зростати, судячи з тих тенденцій, які зараз розгортаються в промисловості й т. д.”.

На думку А.ЄРМОЛАЄВА, “Партія регіонів не просто буде позиціонуватися як опозиція, а буде формувати опозиційний альянс. Не виключено, що це будуть комуністи в парламенті й, можливо, будуть позапарламентські політичні об‘єднання. Це необхідно Партії регіонів для того, щоб зміцнити свої позиції в тих регіонах, де вона й так представлена в органах місцевого самоврядування як реальна правляча сила, а позапарламентські союзи забезпечать додаткову громадську підтримку”.

Політолог також вважає, що “у Партії регіонів можуть з‘явитися серйозні аргументи стосовно переговорів про можливість зміни коаліції вже до кінця року, коли будуть більш гострими економічні й соціальні проблеми”. “Я не виключаю, що тактично це буде виглядати таким чином: зараз Партія регіонів іде в опозицію – створює парламентські й позапарламентські формати, виступає з пакетом ініціатив, і в разі, якщо дійсно нова, «неопомаранчева» коаліція не справляється з соціально-економічною ситуацією, то вона буде нести за це політичну відповідальність. І тоді Партія регіонів знову виступить з альтернативами в плані коаліції, в плані складу уряду, до кінця року. Все буде залежати, по-перше, від позиції Президента, а по-друге, від готовності помаранчевих сил працювати в таких умовах, і від того, як суспільство буде сприймати цей розвиток подій. Поки що суспільство спокійне, але це поки що”, - зазначив А.ЄРМОЛАЄВ.