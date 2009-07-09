Ющенко про «партійні прожекти», які відкидають нас на 3-4 роки назад

Президент України Віктор Ющенко наголошує, що зміни до закону про вибори президента у пропонованій сьогодні редакції є небезпечними для демократії в нашій країні та прозорих виборів Глави держави. Про це він заявив в інтерв`ю журналістам у Рівному, повідомила прес-служба Президента.

«Законопроект у цьому контексті є небезпечним для демократії в Україні. На мій погляд, він відкидає нас на 3-4 роки назад і робить більш закритою систему виборів Президента», - сказав Віктор Ющенко. На переконання Глави держави, цей закон, як і заветований ним закон про всенародний референдум, є таким, що «робить серйозну атаку на демократичні, зокрема політичні процеси в Україні».

Говорячи про небезпеку прийняття пропонованої редакції закону про вибори президента, Глава держави зокрема відзначив принцип формування виборчих комісій, де преференцію мають політичні сили, представлені в парламенті. Віктор Ющенко нагадав, що йдеться про всенародне обрання президента - і аж ніяк не «про якісь партійні прожекти». «Очевидно партійний принцип формування комісій по обранню президента вже є тенденційним, і це говорить про те, що дві політичні партії продовжують свою гру, роботу щодо того, як навіть непартійне завдання - вибори президента - зробити партійним», - констатував Віктор Ющенко.

Ще одним зауваженням до законопроекту Глава держави назвав передбачений у ньому порядок судового супроводу на всіх етапах виборів. На його переконання, зафіксовані в законопроекті позиції з цього питання не відповідають чинному законодавству.

Віктор Ющенко також зазначив, що «не посилює демократичність виборчого процесу» відсутність можливості у того чи іншого кандидата оскаржити рішення про зняття його з перегонів. Так само викликають питання тези про те, що суперечки по процесу та результатам виборів мають направлятися на розгляд до одного суду. «Чому звужується судове поле? Чому правоохоронна діяльність стає обмеженою і по суті набуває ознак політичного скерування?» - запитав Віктор Ющенко. «Це не є правильне рішення. Тому не можна вважати, що цей закон посилює прозорість і демократичність обрання президента».