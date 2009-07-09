Регіонали відповіли Тимошенко закидом за "фінансовий бандитизм"

Кабінет міністрів Юлії ТИМОШЕНКО сам вже два роки займається «фінансовим бандитизмом» по відношенню до громадян України, звинувачуючи Партію регіонів у «фінансовому тероризмі».

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

Як нагадується в заяві, «Ю.ТИМОШЕНКО назвала обгрунтовані, ретельно розраховані законодавчі пропозиції Партії регіонів збільшити зарплати, пенсії та соціальну допомогу «спланованим фінансовим тероризмом», який зруйнує бюджет країни».

При цьому «регіонали» переконані, що «ТИМОШЕНКО не може оспорити факти й цифри, закладені в законопроект, розроблений Партією регіонів, тому вдається до істеричного залякування».

На їхню думку, в зв`язку з підвищенням цін на всі види продуктів харчування, енергоносії, комунальних послуг українці бачать «хто другий рік поспіль тероризує країну». «Тероризує зростанням цін на хліб, м`ясо, бензин у 2-3 рази, на медикаменти – у 5-10 разів, підвищенням комунальних послуг і тарифів у 2-4 рази. Тероризує грабіжницькою курсовою політикою від 4,5 до 10 гривень за долар, заморожуванням вкладів у банках, скороченням зарплат бюджетникам, ціною на газ у 360 доларів, збільшенням податків. Цей терор проти людей і вітчизняних підприємств влаштував уряд ТИМОШЕНКО», - заявляють у Партії регіонів.

На думку представників цієї політичної сили, «саме бездарна політика уряду призвела до безпрецедентного падіння виробництва, зупинки підприємств і звільнення людей, до урізування зарплат, до паніки на фінансовому ринку і як результат – до зубожіння мільйонів людей, знецінення їхніх доходів».

«І ось цим людям ТИМОШЕНКО зараз намагається довести, що вони повинні бути вдячні їй, як вона висловилася, за «гарантію на спокійне життя»? Це яке ж може бути спокійне життя на пенсію 545 гривень і на мінімальну зарплату 650 гривень? Це не життя, а жебрацьке й принижене існування!», - підкреслюється в заяві.

У Партії регіонів заявляють, що «насправді в нашій країні відбувається розгул фінансового бандитизму, організованого урядом ТИМОШЕНКО».

«Це уряд ТИМОШЕНКО примушує весь народ платити за борги газового монополіста – «Нафтогазу України». Це він примушує кожного з нас платити банкірам за аферу під назвою «рекапіталізація банків». Цей уряд примушує нас і навіть майбутні покоління платити за астрономічні (у 20 разів більші, ніж минулого року!) кредити, які бере в міжнародних фінансових організацій, в інших країн. Цей уряд запустив друкарський верстат і водночас спекулює шалено дорогими кредитами для економіки», - пояснюють свою позицію «регіонали».

«Партія регіонів ще раз категорично заявляє, що саме зараз підвищення пенсій, зарплат, соціальної допомоги необхідне й обгрунтоване. Гроші на таке підвищення в бюджеті є. Й ми доб`ємося від влади, щоб вона виконала хоч би той мінімум соціальних гарантій, який зобов`язана виконати», - вкотре заявляє Партія регіонів.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів уже другий тиждень блокує роботу парламенту з вимогою прийняти закон про збільшення розміру мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму. Домовитися на Погоджувальній раді лідерам фракцій не вдавалося.