Кравчук: кризу від України відвернула Тимошенко

Екс-президент України Леонід КРАВЧУК впевнений, що економічну кризу від України відвернула прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та її команда.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на з’їзді ВО «Батьківщина» з нагоди 10-річчя партії.

Л.КРАВЧУК зазначив, що зараз в Україні є два табори політиків. Один з них – це уряд, який працює на подолання кризи і який очолює Ю.ТИМОШЕНКО, а другий складається як з представників влади, так і представників опозиції, і цей табір, за словами Л.КРАВЧУКА, не знає, що йому робити.

Як сказав Л.КРАВЧУК, “вони звинувачують уряд, аби заявити про себе негативом, тому що позитивом не можуть».

Він заявив, що «кризу сьогодні відвернула від України Юлія ТИМОШЕНКО та її команда».

Разом з тим він піддав критиці чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА. За словами Л.КРАВЧУКА, після свого приходу на президентський пост В.ЮЩЕНКО “зруйнував владу і повалив статус Президента”.

Л.КРАВЧУК підкреслив, що поки українці не очистять владу від недостойних людей, ніякі зміни до Конституції не допоможуть.

Він додав, що сьогоднішнім політикам має бути соромно. За його словами, “ми маємо перейти в площину моралі, оскільки інші аргументи вже не діють”.